Son hava durumu tahmini: Meteoroloji’den İstanbul ve birçok kente yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda şehre yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir’in Güney ilçeleri, Aydın, Muğla, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hatay, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Kastamonu’nun batı ilçeleri, Erzurum’un güney kesimleri ve Van’ın güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu ifade edilirken, ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarılırken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON İLE ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji’den çığ ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Uyarılarda şöyle denildi:

* Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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