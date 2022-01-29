AKP’li başkandan muhtarlara da ‘işçi kontenjanı’ kıyağı iddiası

Elazığ’da AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, 2020 yılında mecliste bulunan 37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı hakkı verdiği ve meclis üyelerinin birçoğunun da verilen bu kontenjanları yakınları için kullandıkları ortaya çıkmıştı. AKP’li Şerifoğulları, meclis üyelerinden sonra kent merkezindeki 41 mahalle muhtarına daha bir kişilik işçi kontenjanı verdiği ileri sürüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı vermesi ile gündeme gelen ve tepki toplayan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları’nın, Elazığ merkezdeki 41 mahalle muhtarına bir kişilik işçi kontenjanı verdiği öne sürüldü. Ekonomik krizle beraber işsizliğin arttığı bir dönemde meclis üyelerine ve muhtarlara verilen işçi kontenjanları tepki çekti.

“HER ANLAMDA KENDİ ADAMLARINI ALACAKLAR”

Bir mahalle muhtarından yapılan açıklamada, “Mahalle muhtarlarına bizlere bir kişilik işçi kontenjanı verildiği doğru. Geçen sene bu konu konuşulmuştu. Şimdi mahalle muhtarlarının vermiş olduğu isimleri belediyenin çeşitli birimlerinde işe alınıyor. Bu durumda şikayetçi değiliz çünkü her anlamda kendi adamlarını alacaklar sonuçta” diye konuştu.

“ELAZIĞ HALKI BU YANLIŞLIĞA MÜSAMAHA GÖSTERMEZ”

AKP'li Elazığ Belediyesi’nin muhtarlara vermiş olduğu işçi kontenjanına ilişkin konuşan Saadet Partisi Elazığ il Başkanı Abdullah Akın, “Yerel belediye başkanlarının tekrardan seçilebilmek için belirli kesimlerin desteğini almak üzere yaptığı türlü yanlışlıklara şahit oluyoruz. Mahalle muhtarlarının desteğini almak üzere, aile bireylerine veya yakınlarına iş imkanı sağlamak hem belediye başkanlığı makamına hem de muhtarlık makamına gölge düşürecektir. Çünkü bu yanlışlığa Elazığ halkı müsamaha göstermez. Mahalleli mutlaka bu yanlışlığı görür ve ilk seçimde ilgili mahallenin muhtarına ve Sayın Şerifoğulları’na gereken cezayı sandıkta verir. Zaten AKP ne yaparsa yapsın, gelinen nokta itibarıyla 21 yıllık bir boş vermişliğin yarattığı ekonomik bunalımı bu türden basit kurnazlıklarla yok edemez. Söylerken haya ediyorum ama milletimiz etinden sıyrılmış kemiği 80 liraya, kıymayı 100 liraya, zeytinyağının kilosunu 80 liraya, benzini 14 liraya vs alıyorken, milletimiz Sayın Şahin Şerifoğulları'nın bir muhtarın yakınını işe alıp almayacağı ile ilgilenmeyecektir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE YETKİLİLERİNİN BİLGİSİ YOK

Muhtarların referanslarıyla ilgili yapılan işçi alımlarına aradığımız Elazığ Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili bilgileri olmadığını söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve belediye başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise telefonlarımıza cevap vermedi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerde Elazığ belediye başkanlığı görevine gelen AKP’li Şahin Şerifoğulları, 2020 yılında belediye meclisindeki 37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı vermişti. AKP’li Şerifoğulları, AKP’ye 20, MHP’ye 13, CHP ve İYİ Partili 4 meclis üyesine ise bir kişilik işçi kontenjanı vermişti.