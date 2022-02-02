‘Sorsan hepsi ahlaklı, hepsi muhafazakar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde belediyede çalışmış gibi gösterilip burs verilerek yurt dışına eğitime gönderilen AKP’li isimlere tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde bazı ayrıcalıklı kişilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için burs verilmesi uzun süre tartışma yarattı. İBB Teftiş Kurulu, verilen bursları incelemeye alarak 3 isim için işlem başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, bu şekilde toplam 38 kişi olduğunu açıkladı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'e 2 milyon 92 bin TL, AKP Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya ise 1 milyon 165 bin TL burs verildiğini söyleyen Ağbaba, şu açıklamalarda bulundu:

“SIRADAN BİR İNSAN YAPSA SOKAĞA ÇIKAMAZ”

“Bir AKP'li kadın kolları başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursuyla gidiyor. Ya da bu memlekette bakanlık yapmış birisi İstanbul Belediyesi'nde işe giriyor Ulaşım AŞ'de, ardından Amerika'ya gidiyor. Bu hanımefendiye yüz binlerce dolar para ödeniyor ve bir gün çalışmışlığı yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Utanmazlar hala çıkıp konuşabiliyor. Normal bir memlekette sıradan bir insan yapsa sokağa çıkamaz.

“GİDENLER, AKP YÖNETİMİNDE OLAN İNSANLAR”

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine maliyeti 2 milyon 92 bin TL. Bunun gibi 38 tane insan var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alarak yurtdışında okumuş veya okuyor gösterilmiş. Gidenler, AKP yönetiminde olan insanlar; AKP'nin il başkan yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı. Örneğin Fatma Betül Sayan Kaya, o dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı. 1 milyon 165 bin TL'lik usulsüzlük yapmış.

“MEMLEKETTE AHLAK KALSAYDI KAYA'NIN İSTİFA ETMESİ GEREKİRDİ”

Memlekette ahlak kalsaydı, memlekette bir sosyal çöküntü olmasaydı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa etmesi gerekirdi ya da utancından susması gerekirdi. Ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyor. 200 lira değil, 2 bin lira değil, 2 milyon, eski parayla 2 trilyon lira ya da 1 trilyon 165 bin lira. Nasıl bir eğitim almışlarsa… Devletin malı deniz, İstanbul bir çiftlik.”

“SORSAN HEPSİ AHLAKLI…”

Ağbaba, canlı yayında yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “2 milyon 92 bin TL burs… 1 milyon 165 bin TL burs… İBB’yi çiftlik yapmışlar, burs diye belediyeyi dolandırmışlar. Sorsan hepsi ‘ahlaklı', sorsan hepsi ‘muhafazakar', hepsi ‘dava adamı'. Bunların tek davası para!” notunu düştü.