Soyer: Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen dev ve yeni adımlar atıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediyenin şirketi İZBETON A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterecek Kent Mobilyaları Fabrikası’nın açılışını yaptı. Tesisin İzmir’e kazandırılmasını dev bir adım olarak nitelendiren Başkan Soyer, “Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen büyük ve yeni adımlar atıyoruz” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in refahını artırma vizyonu çerçevesinde kente önemli bir yatırım daha kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'un merkez şantiyesinde Kent Mobilyaları Fabrikası kuruldu. İzmirlilerin konforunu artıracak mobilyalar tasarlayıp üretecek fabrikanın açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “ Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen dev ve yeni adımlar atıyoruz. Bunda herkesin payı, katkısı olduğunu biliyorum” dedi.

Başkan Tunç Soyer personel tarafından çiçeklerle ve “İZBETON seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Törene İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Bugün önemli bir adım atıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Tunç Soyer, “Şehir mobilyaları aslında bu şehrin makyajını, süsünü içeriyor. İZBETON üç yıldır sadece sathi kaplama, asfalt, yol gibi işlerin dışında birçok alanda faaliyet göstermeye başladı. Özellikle kentsel dönüşümde dev adımlar atmamızı sağladı. Kısacası Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırım kuruluşu oldu. Genel müdürümüzü, yardımcılarını ve tüm yöneticileri tebrik ediyorum. Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen dev ve yeni adımlar atıyoruz. Bunda herkesin payı, katkısı olduğunu biliyorum. İZBETON çalışanlarının her birini sevgiyle saygıyla kucaklıyorum” dedi.

Konuşmasının ardından tesisi gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Soyer ayrıca İZBETON personeliyle bayramlaştı. Şantiyedeki öğle yemeğine katılan Soyer, “Hepinizi tek tek kucaklıyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle iyi bayramlar diliyorum” dedi.

İSTİHDAM YARATACAK

İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikası'nda ahşap ve betondan banklar, saksılar, çöp kutuları, kamelyalar, piknik masaları, sanatsal tasarımlar ve heykeller, oyun alanları gibi birçok kent mobilyası üretilecek. Üretilen mobilyalar İzmir'in parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılacak.

Sürekli büyüyerek ülke ekonomisine artı değer katan mobilya sektöründe de boy gösterecek İZBETON, yeni fabrikası sayesinde hem istihdam imkânı sağlayacak hem de modern üretimleriyle verimlilik ve etkinliği artıracak. Tüm bu üretim ve uygulama süreçlerinde de yerel kaynaklar kullanılacak.

Ahşap ve betonun hammadde malzemesi olarak kullanılacağı mobilya üretim süreci stoklama, kalıplara beton dökümü, ahşap kesme, yüzey ve kenar düzeltme, vernik altı boya, vernikleme, kurutma, delme, montaj gibi aşamalardan oluşacak. Tüm bu üretimlerin belediye şirketi çatısı altında yapılması da üretimde maliyetleri düşürecek ve kalite standartlarının uygulanmasını kolaylaştıracak.