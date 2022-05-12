Soyer: Gördes Barajı gerçek bir fiyasko! Tabanı delik, tüneli çatlak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DSİ tarafından yapılan Gördes Barajı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: Barajın tabanı delik. Tüneli çatlak. DSİ, İzmir'e su veremiyor ama İZSU'dan parasını almaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'nun 2021 yılı faaliyet raporunun masaya yatırıldığı genel kurulda konuştu.

“Ben bugün sizlere İZSU’nun gerçek bir gelir kaybını açıklayacağım. Hem de belgeleriyle, reel rakamlarla” diyerek, şunları söyledi:

YETERİNCE SU TUTAMIYOR

– Biliyorsunuz DSİ’nin yaptığı ve kentimize yılda 59 milyon metreküp su verilmesi gereken meşhur Gördes barajımız var. “Meşhur” diyorum çünkü sürekli olarak, ‘İzmir’in suyu yoktu, İzmir’e suyu biz getirdik’ şeklinde siyasi söylemler duyuyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere maalesef bu barajın tabanı delik idi ve yeterince su tutamıyordu. Şimdi ne yazık ki tüneli de çatladı arkadaşlar.

DSİ, İZSU’DAN PARA ALMAYA DEVAM EDİYOR

– Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Bu meşhur barajımız, en yüksek doluluk oranına yüzde 4 ile ulaşmış, bazen ise binde 8’e kadar düşmüş. Barajın tabanı delik. Tüneli çatlak. DSİ İzmir’e su veremiyor. Ama DSİ, İZSU’dan parasını almaya devam ediyor. 2016-2020 yılları arasında kurumumuz DSİ’ye 55 milyon 611 bin 838 TL ödeme yapmıştır.

– Ayrıca 2010-2014 yılları arası tahakkuk eden 45 milyon 94 bin 330 lira 20 kuruş anapara, 16 milyon 245 bin 78 lira 2 kuruş gecikme faizi olmak üzere 61 milyon 339 bin 408 lira 22 kuruş borç da ödenmek üzere yapılandırılmıştır.

İZMİR 459 MİLYON METKEKÜP SUDAN MAHRUM KALDI

– Şimdi gelelim işin bam teline. Eğer Gördes su tutabilseydi ve DSİ’nin taahhüt ettiği gibi kentimize yılda 59 milyon metreküp su verebilseydi 2011 ile 2021 yılları arasında toplam 649 milyon metreküp su musluklardan akacaktı. Ama olmadı, akamadı. Çünkü DSİ bu sürede ancak 189 milyon 791 bin 252 metreküp su verebildi. İzmirli hemşehrilerim 459 milyon 208 bin 748 metreküp sudan mahrum kaldı.

NE KADAR ADİL BİR ALIŞVERİŞ!

– Peki, 2011-2021 yılları arasında yıllara göre belirlenen su tarifeleri üzerinden hesapladığımızda İZSU’nun, DSİ’nin protokollere göre veremediği sudan uğradığı gelir kaybı nedir? 1 milyar 732 milyon 980 bin 323 lira 25 kuruş! Ne kadar adil bir alışveriş değil mi?

– İZSU bu geliri elde edebilseydi ne olacaktı? Bornova Kavaklıdere’de sırf Gördes’ten gelecek suyu arıtıp içme suyu kalitesine getirmek için kurulan arıtma tesisimiz atıl bir işletme durumuna düşmeyecekti. İZSU elde ettiği gelir ile kentimizin bütünüyle ihtiyaç duyduğu yatırımlara daha çok kaynak ayırabilecekti.

GÖLÜ KURUTUYOR, KÖYLÜYÜ EVİNDEN EDİYOR

– Özetle, altı delik barajı DSİ yapıyor, parasını İZSU ödüyor. O barajdan su verilemiyor, bedelini İzmirli ödüyor. Aynı baraj Marmara Gölü'nü kurutuyor, köylüyü evinden ediyor. Biz kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ülkede kamu zararı aranıyorsa, hiç düşünmeye gerek yok. Gördes, Türkiye'de kamu zararına neden olan en hazin projedir. Gerçek bir fiyaskodur. Milyarlarca liranın ve doğamızın heba olmasına neden olmuştur.

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