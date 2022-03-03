Soyer: Zeytinliklerimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verildiği yönetmeliğin iptali için dava açtıklarını duyurdu. Soyer, "Zeytinliklerimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verildiği yönetmeliğe bir kez daha tepkisini dile getirdi. Soyer, söz konusu yönetmeliğe yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını da açıkladı.

Sosyal medya hesabından Soyer, “Zeytin ağaçlarımızı maden ocaklarına kurban etmek isteyenler, zeytinyağımızın ülkemize yetmeyeceğini düşünmüş olacak ki ihracatını kısıtladı. Yürütmeyi durdurma talebiyle yönetmeliğin iptali davasını açtık. Zeytinliklerimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz” ifadelerini paylaştı.