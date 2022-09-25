Soyer’den Kılıçdaroğlu’na, ‘Sonuna kadar arkandayız’ mesajı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün takdim töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Türkiye’yi İzmir’le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz” dedi.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir'e layık görülen 2022 Avrupa Ödülü, Konak’taki tarihi Agora Antik Kenti’nde düzenlenen törenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e takdim edildi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, AKPM vekilleri, İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

“GÜÇLÜ MALİ YÖNETİMİYLE AAA KREDİ NOTUNU TAŞIMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkenin giderek daha çok içine kapandığı bir dönem yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi;

*Ekonomik krizle, hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Tüm olumsuz koşullara karşın biz İzmir’i dünyayla entegre ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yönetimiyle AAA kredi notunu taşımayı sürdürüyoruz.

*Buca Metrosu'nda olduğu gibi büyük ölçekli uluslararası yatırımları ülkemize çekmeye devam ediyoruz. Şehrimiz, ortaya koyduğu özgün şehircilik vizyonu nedeniyle dünyanın ilk CittaSlow Metropolü ilan edildi.

*Fuarlar başta olmak üzere çok sayıda uluslararası buluşmayı şehrimize getirerek İzmir'i, Akdeniz ve dünya şehirleri için bir köprü haline getiriyoruz. Brüksel'de ve Almanya'nın 5 şehrinde İzmir Evleri'ni açtık ve böylece Avrupa'yla şehrimiz arasında ekonomik ve kültürel işbirlikleri kuruyoruz.

*Tüm bunlar İzmir'de savunduğumuz demokratik değerlerin ve dünyaya açık bir yerel yönetim anlayışımızın sonucu.

SOYER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ”SONUNA KADAR ARKANIZDAYIZ” MESAJI

Soyer, Seferihisar'daki CHP kampının açılış konuşmasında yol arkadaşlarınıza “Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” diye seslenerek gündeme damga vuran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da selamlayarak şöyle konuştu: “Sayın Genel Başkanım, hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye'yi İzmir'le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz”

“YÜREĞİ ÇOKLUK İÇİNDE BİRLİK İÇİN ATAN 4.5 MİLYON İZMİRLİ ADINA”

Soyer “Avrupa Ödülü Komitesi'nin aldığı bu karar, sadece şahsımı ve belediyemizi değil tüm İzmirlileri gururlandırmıştır. Ödülü, yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına alıyorum. Güzel İzmir'in güzel çocuklarına ve güzel gençlerine emanet ediyorum. Emek veren, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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