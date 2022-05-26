Soyer’den küçük üreticilerle ilgili dikkat çeken açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ’ın düzenlediği 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile organik sektörünün Türkiye’deki tek ihtisas fuarı olan '11. Ekoloji İzmir' açıldı. Başkan Soyer, "Küçük üreticimizi doğduğu yerde doyurmak için yaptığımız bu uluslararası çalışmaların en temel gerekçesi; küçük üreticimizi ihracatçı haline getirmek” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) desteğiyle düzenlenen Olivtech Fuarı ile Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) desteğiyle yapılan organik sektörün Türkiye’deki tek ihtisas fuarı Ekoloji İzmir Fuarı başladı.

Fuarlar kapsamında birçok ünlü ismin katılacağı söyleşiler, tadım ve yemek şovlar olacak. Dört gün sürecek fuarların son iki günü halka açık olacak ve girişler ücretsiz yapılacak. Fuarlar, 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

SOYER: YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN GEREKÇESİ KÜÇÜK ÜRETİCİYİ İHRACATÇI YAPMAK

Ekoloji ve Olivtech Fuarları’nın birleşmesinin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi;

*Bu iki fuarın birbirine bağlı olduğunu pandemi dönemi bize gösterdi. Gıda güvenliği, sağlık, sağlıklı gıda ve tarım iç içe geçiyor. Bunların her birinin çok yakın bağlantısı var. Ekolojinin tarımla olan bağlantısını da gün ışığına çıkartmak istiyoruz.

*’Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek görev yapıyoruz. Bunun altında yatan da küçük üreticinin doğduğu yerde doymasını sağlayacak tarım politikalarını hayata geçirmekti. Küçük üretici, toprağından uzaklaştığında, üretimden vazgeçtiğinde ülke yoksullaşmaya başlıyor. Kendi kendine yeten bir ülke olmaktan uzaklaşıyor.

*Küçük üreticimizi doğduğu yerde doyurmak için çarenin ihracatçı yapmaktan geçtiğini gördük. Yaptığımız bu uluslararası çalışmaların en temel gerekçesi; küçük üreticimizi ihracatçı haline getirmek. 2-11 Eylül tarihleri arasında Terra Madre’yi yine aynı nedenle yapıyor olacağız. Küçük üreticimizi dünya ile buluşturmak, dünyayı İzmir’de buluşturmak… Aslında bütün hikayenin ne kadar kıymetli olduğunu dünyaya göstermek.

*Bizim İzmir’de, Ege Bölgesi’nde kadim kültürümüzden beri taşıdığımız 5 temel ürün var. Bunlar; birincisi zeytin, ikincisi üzüm ve su ihtiyacı az olan meyve ağaçları, üçüncüsü tahıl, dördüncüsü mera hayvancılığı ve beşincisi kıyı balıkçılığı.

*Bu beş başlık doğayla uyumlu tarımın göstergeleri. Bu ürünler üzerine yoğunlaşırsanız hem su kaynaklarınızı daha tasarruflu kullanıyorsunuz hem de dünyada çok daha lezzetli sağlıklı ürünler sergilemiş oluyorsunuz.

*Üreticimizin bu hayat iksiri denilen ölümsüz ağaçtan çıkarttığı zeytinyağı ve ürünlerinin dünyada eşi benzeri yok. Hak ettiği değeri karşılayamıyor. Çok daha fazla çalışmaya kararlıyız.

*Fuarımızda Almanya, Cezayir, Fas, Hollanda, İspanya, İran, İtalya, Libya ve Tunus gibi farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırlayacağız. Bu fuar birçok anlaşmanın yapıldığı, ticari hacmin büyüdüğü, küçük üreticilerimizin de ürünlerinin uluslararası pazarlandığı bir fuar olur.

SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI

Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla, Tekirdağ'dan ve yurt dışından Libya ile Fas'dan firmaların yer aldığı Olivtech'e; Almanya başta olmak üzere, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, İspanya, İran, İtalya, Libya, Rusya ve Tunus'tan ziyaretçiler bekleniyor.

Ünlü şeflerin katılacağı mutfak performanslarının er alacağı Olivtech'te çok sayıda üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda sektörü profesyonelleri, şişe ve ambalaj üreticileri, makine üreticileri, zincir süpermarket alım heyetleri, zincir otel satın almacıları ve tüm sektörel ziyaretçiler bir araya gelecek.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden organik sertifikalı ürünlerin ve sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı tek fuar olan Ekoloji İzmir, Fuar İzmir B holünde gerçekleşiyor. Fuar süresince sadece organik ürünlerin yer alacağı “Organik Pazar” kuruldu. Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Muğla ve Uşak'tan birçok firmanın katılımcı olduğu Ekoloji İzmir'de; Almanya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan gelecek profesyonel ziyaretçiler katılımcılarla buluşacak.