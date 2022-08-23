Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara dair "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre" dedi.

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Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

“BİR TEK ŞEY ÇIKARSA 1 DAKİKA GÖREV YAPAN ŞEREFSİZDİR”

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

* “Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.

* Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın.”

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