Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara dair "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre" dedi.
Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.
“BİR TEK ŞEY ÇIKARSA 1 DAKİKA GÖREV YAPAN ŞEREFSİZDİR”
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
* “Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
* Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın.”