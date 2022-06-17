Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 teröristi, arkadaşlarımız bir sığınakta etkisiz hale getirdiler" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, ‘Sahil Güvenlik Komutanlığı 40’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü’ programına katıldı. Bakan Soylu, şunları söyledi:

* “Bugün 40’ıncı yaşını kutlayan sahil güvenlik komutanlığımızda, tıpkı jandarma gibi, emniyet teşkilatımız gibi, kordon bölüklerine kadar uzanan köklü bir birikime sahiptir. Bu birikimin içinde, esasen Türk denizcilik tarihi var; Çaka Bey var, Barbaros Hayreddin Paşa var, Piyale Paşa var, Piri Reis var, cesaret timsali Gazi Hasan Paşa var.

* Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani Ege’de resmi üniformalı, sizinle hemen hemen aynı işi yapan, sizin gibi botlara sahip, güya denizci olan, bir başka devletin sahil güvenlik teşkilatı var ya, hani onlar da sahil güvenlik olmasına rağmen, onlar mazlumları ellerini ters kelepçe yapıp, çırılçıplak soyup denize atıyor, botlarını batırıyor da siz gidip kurtarıyor, insan muamelesi yapıyorsunuz ya, işte aranızdaki bu fark, bahsettiğim bu maziden gelmektedir.”

“35 BİN 745 KİŞİ DENİZDEN KURTARILDI”

Toplam 111 kişinin, geri itmelerde hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, 35 bin 745 kişinin ise Sahil Güvenlik Kuvveti tarafından kurtarıldığını bildirdi. Soylu, “Geri kabul anlaşmasını imzaladılar ama şartlarını yerine getirmediler, beceremediler ve böyle bir cinayeti işlediler. Bu dünyada mazlumların duasını alan tek sahil güvenlik teşkilatı, bugün 40 yaşına basan bu teşkilattır. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

15 Temmuz sonrasındaki sürece değinen Soylu, şunları söyledi:

* “Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimat ve destekleriyle, sahil güvenlik komutanlığımız da bir yenilenme dönemine girdi. O hainler, buraya da bir yılan gibi çöreklenmek istediler. Burayı da felç etmek istediler, tıpkı Türkiye’ye yapmak istedikleri gibi, burayı da değerlerinden soyutlayıp, kimliğinden sıyırıp, adeta bir pelte haline getirip, Batılı efendilerinin emrine vermek istediler.

* Allah’ın izniyle, bu milletin vatansever evlatlarıyla beraber, bunları tek tek bulup, içimizden söküp attık. Herkes bilsin, herkes duysun, bu gemi belki hasar aldı ama su alıp batmadı. Bu yenilenme döneminde özellikle, tam profesyonel bir personel yapısına kavuşmaya öncelik verdik. 2016 yılında profesyonellik oranımız yüzde 76 düzeyindeydi. Bunu Nisan 2020 itibarıyla yüzde 100 seviyesine çıkardık.”

“CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK”

Bakan Soylu, “Teknolojik altyapıya da ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Görev alanımızın her santimetre karesini izlemeye imkan verecek olan sahil güvenlik yönetim sistemi projesi planlandığı gibi devam ediyor. Belli fazları açıldı, belli fazlarının çalışmaları sürüyor. Öte yandan sahadaki sahil güvenlik unsurlarının komuta kontrol sistemlerine, anlık veri ve görüntü aktarımının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan milli ka-band uydu haberleşme projesi çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kolluk birimlerinin dünyanın kendi alanlarındaki önde gelen ve saygı gören kurumları olduğunu aktararak önemli iş birlikleri olduğuna işaret etti. Süleyman Soylu, “Teşbihte hata olmaz, Türkiye dünyaya güvenlik dersi vermektedir. Aynısı Sahil Güvenlik Komutanlığımız için de geçerlidir. 2016’dan itibaren, bu teşkilat, 16 farklı ülkeden 1949 sahil güvenlik personeline eğitim vermiştir ve bu alandaki çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEZLER”

Soylu, “FETÖ ile de saldırsalar, PKK ile de saldırsalar, dünyanın altını üstüne de getirseler, dünyanın bütün fitne odaklarını üzerimize salsalar da bize diz çöktüremezler, bizi kendilerine benzetemezler, bizi merhametsiz ve aciz bir millet haline getiremezler. Biz yine ekmeğimizi paylaşırız, biz yine vatanımızı karada, denizde ve havada savunuruz, biz yine bu bayrağı dalgalandırırız. Biz burada 40’ıncı yılımızı kutlarken Diyarbakır’dan Jandarma’dan bir haber geldi. Ve özellikle Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 teröristi bir sığınakta hem de göğüs göğse bir çatışmayla arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler. Allah onların da ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları da muhafaza etsin” diye konuştu. (DHA)