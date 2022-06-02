Soylu: Birçok ilkesizlikle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyada birçok karmaşıklığın olduğunu maalesef birçok ilkesizlikle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu dünyada özellikle karşı karşıya kaldığımız sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'i makamında kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gerçekleşen toplantıda Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ele alındı. Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Siz bizim güney sınırlarımıza özellikle Suriye sınırlarımız tarafına gittiniz. Şanlıurfa'yı ziyaret ettiniz. Hem sınır duvarlarımızı gördünüz. Orda aldığımız teknik, insani kapasitesi ve sınır entegrasyon sistemimizi görebilme fırsatınız oldu.

*Bu arada birçok teknoloji şirketiyle de savunma sanayide görüşmelerimiz oldu. Yarın da batı sınırımıza özellikle sahil güvenlik programını göreceksiniz. İnanıyorum ki bu üç günlük ziyaret Türkiye ile Malezya arasında hem kardeşliğimizin hem milletlerimizin beklentilerini gerçekleştirecektir.

“BÜYÜK ÜLKELERİN VİZYONSUZLUĞU”

*Dünyada birçok karmaşıklığın olduğunu maalesef birçok ilkesizlikle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu dünyada özellikle karşı karşıya kaldığımız sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21. yüzyıl küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır.

*Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaktır. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı vardır. Kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları vardır.

“SORUNLAR BİZDE DE MEVCUT”

Malezya İçişleri Bakanı Zainudin ise, “Siz burada sınırda yaşadığınız problemlerin çoğu Malezya'da da mevcut benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İncelemelerim esnasında mümkün mertebede yapmaya çalıştığım şey süreci iyi öğrenmek burada bir şeyler öğrenip kendi ülkemde de bunları uygulayabilmek oldu” dedi. İHA

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