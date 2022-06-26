Soylu’dan Özel’e 1 milyon TL’lik tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kızılca, Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Süleyman Soylu, “Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür” diyerek Marmaris yangınına müdahale eden bir uçağın fotoğrafını paylaşmıştı. Özel ise Soylu’ya şu ifadelerle yanıt vermişti:

“Yok be Süleyman. Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! Geçen sene uçağa gerek yok helikopterlerimiz yeterli diyenle aynı kabinedeydin sen. SAHTEKAR SÜLÜ”

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