Soylu’dan Semra Güzel açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasıyla ilgili, "Yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" dedi.

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Diyarbakır’da temaslarını sürdüren Bakan Soylu, bir gazetecinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Edirne’ye giderken Silivri’de yakalanmasına yönelik sorusu üzerine, uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma olduğunu söyledi.

Soylu, “İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA YAKALANANLAR

İtalya’da, Türkiye’de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Ben onun için Gürcistan’a gittim. Gürcistan’dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya’da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin’de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık.

*O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ’da yakalattık. Arnavutluk’ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden ‘Sana verdiğim sözü tuttum’ dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar.

*Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz. AA

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