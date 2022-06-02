Soylu’nun ismi kaldırıldı, yeni ismi 14 Mayıs Milli İrade Salonu oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin AKP’li Belediyesi, geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantısında konferans salonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini verdi. Bu gün yapılan toplantıda ise Süleyman Soylu Konferans Salonu’nun adı 14 Mayıs Milli İrade Salonu olarak değiştirildi. Talebin Soylu'dan geldiği açıklandı.

Latif SANSÜR

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AKP'li Koçarlı Belediyesi hizmet binasının yapımında katkısı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini bina içindeki konferans salonuna verdi. Geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantısında alınan karar, bugün yapılan toplantıda değiştirildi. Kocarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın önergesi oy birliği ile kabul edildi. Böylece salonun ismi 14 Mayıs Milli İrade Salonu olarak değişmiş oldu.

SOYLU İSTEMİŞ

Konferans Salonu’nun adının değiştirilmesi talebinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldiğini söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Soylu’nun 11 Mayıs’ta Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne geldiğinde konuyu görüştüklerini belirterek, “Sohbet esnasında kendisi, medyadan isminin belediye konferans salonuna verdiğimizi duyduğunu, teşekkür edip, bunu kabul edemeyeceğini söyledi. ‘Sayın Bakanım, isim değişikliği için neyi tavsiye edersiniz?' diye sorunca bir süre istişarede bulunduk.

Aydın'daki programın ardından Ankara'ya giden Bakanımız, bizden konferans salonunun isminin ’14 Mayıs Milli İrade Salonu’ olmasını talep etti. Biz de bakanımızın talebini belediye meclisimizde gündeme getirdik. Talep oy birliği ile kabul edildi” dedi.

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