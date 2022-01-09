SÖZCÜ duyurdu, siyasilerden tepki yağdı

SÖZCÜ muhabiri Ali Gülen’in duyurduğu Soma’da madenciyi tekmeleyen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atanması haberine siyasetçilerden peş peşe tepkiler geldi.

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Manisa’da 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasını protesto eden bir vatandaşı tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandı.

Maaşını Euro olarak alacak olan ve ev kirası, çocuklarının masrafları dahil tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak olan Yerkel’in atanmasına siyaset dünyasından tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Soma’da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, “ticari ateşe” olarak Frankfurt’a atandı. Masrafları da vergilerimizle karşılanacak. Egemen Bağış’ı Prag’a, Merve Kavakçı’yı Malezya’ya, Şaban Dişli’yi Lahey’e elçi yaptılar. Böyle yönetimin böyle elçileri olur! Malumun ilanı..

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: AKP döneminde millete söven ihale zengini, geber diyen müdür, döven ise ballı maaşlı koltuk sahibi oluyor! Son olarak madenci tekmeleyen Saray’ın adamı Yusuf Yerkel, Frankfurt'ta ticari ateşe oldu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Rüşvetçinin büyükelçi olduğu yerde tekmeci de ticari ateşe olur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün. Avrolu mansıplarını alsın. Saray yanaşmalarının, beslemelerinin dönen çarkına milletimiz çomağını pek güzel sokacak. Erdoğan'ın telaşı da, korkusu da bu.

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