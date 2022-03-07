Sözcü Kalın’dan ‘ateşkes’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. gününde "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



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