SÖZCÜ, Türkiye’nin en güvenilir gazetesi

ARTIBİR Araştırma, yaptığı ankette “En çok güvendiğiniz gazete hangisi” diye sordu. SÖZCÜ açık ara 1’inci çıktı. Hürriyet 2’nci, Sabah ise 3’üncü.

Sözcü İstanbul

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ArtıBir Araştırma, nisan ayı Türkiye Gündemi Araştırma sonuçlarını paylaştı. Ankette en güvenilir gazete Sözcü olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 17,4'ü “En çok güvendiğiniz gazete?” sorusuna “Sözcü” yanıtını verdi. Sözcü'yü 7,8 ile Hürriyet, 5,4 ile Sabah takip etti.

Ankete göre ülkede basın özgürlüğünün olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 72,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya katılanların yüzde 55,2'si Türkiye'nin en önemli sorununun “ekonomi” olduğunu söyledi. Bu rakamı yüzde 27,3 ile “hayat pahalılığı” ve yüzde 14,6 ile “sığınmacılar” takip etti. Katılımcıların yüzde 78,3'ü de “Sığınmacılar ülkelerine dönmeli” dedi.

“Mülteci bir komşunuz olması sizin için sorun mu?” sorusuna “Evet” yanıtı verenlerin oranı yüzde 54,9, “Hayır” diyenlerinki ise yüzde 28,3 oldu. Halkın yüzde 72,6'sı erken seçim isterken, 6 siyasi partinin bir araya gelerek önerdikleri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş” fikrini benimseyenlerin oranı ise yüzde 65,4 olarak kayda geçti.