SÖZCÜ yazdı, 1 yıldır karanlıkta olan ailenin elektriği açıldı

Adıyaman'da yaşayan Emine Tuncan'ın faiziyle birlikte 36 bin TL'ye yükselen borcu nedeniyle bir yıldan bu yana kesik olan elektriği, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin aileyi ziyaret haberinin SÖZCÜ'de yer almasının ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından açtırıldı.

Ahmet KAYA

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Eşi cezaevinde olan ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinin elektrik faturası ödeyemediği için 12 bin liraya yükselen Emine Tuncan, kendilerini ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ziyareti sırasında yetkililerden yardım istemişti.

Faiziyle 36 bin TL'ye ulaşan borcunu ödemesinin mümkün olmadığını belirten Tuncan, komşusundan aldığı seyyar kablo ile geceleri idare etmeye çalıştığını, 4 çocuğunun eğitimini sürdüremez hale geldiğin vurgulamıştı.

VALİ VE EŞİ ZİYARET ETTİ, ELEKTRİK AÇILDI

Tuncan Ailesi'nin 1 yıldır karanlıkta yaşadığına ilişkin haber SÖZCÜ'de “Adıyaman'da yaşayan bu aile bir yıldır karanlıkta” başlığıyla yayınlandı. Ardından, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar eşi Serinay Tuncer ile birlikte aileyi ziyaret ederek, ailenin elektriğinin açılmasını sağladı. Vali ve eşi aileye ihtiyaçları olan bir çamaşır makinası ile çeşitli hediyeler verdi.

Gelişmeler Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından, “Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar Kadir Gecesi öncesi ziyaret ettiği ve ihtiyaçlarını tespit ettiği Emine Tuncan'ı bugün evinde yeniden ziyaret etti. Ailenin kesik olan elektrikleri yeniden açıldı. Ailenin ihtiyacı olan çamaşır makinası alınarak teslim edildi” şekilde duyuruldu. Vali Mahmut Çuhadar da benzer bir paylaşımı kişisel sosyal medya hesabından yaptı.

“BEN ÖDEYECEKTİM”

Tuncan Ailesi'nin bir yıl sonra da olsa elektriklerinin açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ziyarette ailenin yaşadığı içler acısı duruma tanıklık edince elektriği açtırmaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Ziyaret sonrası dağıtım şirketi AKEDAŞ'ı arayarak ailenin durumunu anlattım, faizinden indirim yapılmasını, borç kapama tutarının ödemek için son rakamın kendisine bildirilmesini istedim.

Onlardan cevap gelmeden Vali Bey'in ziyareti sonrası elektriklerin açtırıldığını öğrendim. Bundan da mutlu oldum. İnşallah tüm elektrikleri kesik olan vatandaşlarımız bayrama aydınlıkta girer.”

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