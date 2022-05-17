SÖZCÜ yazdı, aylardır görevlendirilmeyen adaylar görevlerine başladı

Elazığ CHP İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, İl Özel İdaresi Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine görev yükselme sınavında başarılı olan iki adayın 7 aydır görevlendirilmediğini ancak AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın danışmanının il özel idaresinde görevlendirdiğini duyurmuştu. Görevlendirilmeleri yapılmayan iki adayın müdür olarak görevlerine başlatıldığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde olan Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür atanması için görevde yükselme sınavı yapılmış, görev yükselme sınavında birinci aday 95, ikinci aday ise 87 puan almıştı. Sınavın üzerinden aylar geçmesine rağmen sınavda başarılı olan adayların görevlerine ataması yapılmamıştı. Atamaların yapılmaması için bazı AKP’lilerin ilçe özel idarelerinin kapanması için de il genel meclisine baskı yaptıkları öne sürülmüştü.

CHP Karakoçan il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, görev yükseltme sınavında başarılı olan iki adayın aylardır atamalarının yapılmamasına rağmen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın danışmanının İl Özel İdaresinde görevlendirildiğini duyurmuştu. CHP'li meclis üyesinin olayın takipçisi olması sonucunda sınavda başarılı olmasına rağmen 7 aydır görevlendirilmesi yapılmayan iki aday Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerinde müdür olarak görevlerine başlatıldığı öğrenildi. Okçuoğlu, “AKP'nin devlet kurumlarını abluka altına alarak kendileri gibi düşünmeyen yada kendilerinden olmayanlara çalışma imkanı vermeyen zihniyete karşı her zaman mücadele edeceğiz” dedi.

“SİYASİLERİN BASKILARIYLA GÖREVLENDİRME YAPILMAMIŞTI”

Mağdur edilen adayların haklarının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten CHP Elazığ İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Okçuoğlu:

Yaklaşık 7 ay önce meclisimizin gündemine gelen ve AR-GE komisyonuna havale edilen konunun kamuoyuna bilgi verilmesi münasebetiyle geldiğimiz süreçte Kasım ayında iki ilçemizde boş olan müdürlük kadrosu için bir sınav açılmıştı. Sınavda başarılı olan adaylar müdür olmaya hak kazanmalarına rağmen muhalefete yakın oldukları iddia edilerek siyasi müdahaleler sonucunda iki adayın görevlendirilmeleri yapılmamıştı” diye konuştu.

“AKP’NİN KURUMLARDAKİ ABLUKASINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Ancak AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın danışmanı jet hızıyla Elazığ İl Özel İdaresinde görevlendirilmişti. Bu haksızlığı SÖZCÜ gazetesi aracılıyla kamuoyuna duyurmamız sonrasında il özel idaresi yetkilileri harekete geçerek zorlu bir sınavı başarıyla geçerek ve yüksek puanlar alan iki genç arkadaşımız ilçelere müdür olarak görevlendirildiği bilgisini aldık.

Gecikmeli de olsa genç arkadaşlarımızın hakkettikleri görevlere getirilmesinden dolayı son derece memnun olduğumu söylemek istiyorum. Muhalefet olarak görevimizi yerine getirdiğimiz için bu da ayrı bir mutluluk. AKP'nin devlet kurumlarını abluka altına alarak kendileri gibi düşünmeyen yada kendilerinden olmayanlara çalışma imkanı vermeyen zihniyete karşı her zaman mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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