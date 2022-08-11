SÖZCÜ’den dev geri dönüşüm projesi: Eski gazetelerinizi kapınızdan alıyoruz

Türkiye’nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ, ‘Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor’ sloganı ile hem doğayı koruyacak hem de ülke ekonomisine katkı yapacak bir kampanya başlatıyor. Bu proje, evinizde biriken eski gazeteleri geri dönüşüme kazandıracak.

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Türkiye'nin en çok okunan ve en güvenilir gazetesi SÖZCÜ, ülke genelinde çevre dostu bir projeye imza atıyor. “Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor” sloganıyla hazırlanan proje ile okurlarımızdan alacağımız eski gazetelerimiz geri dönüşüme kazandırılacak. Bu sayede hem ağaçların kesilmesi önlenecek hem de ekonomik olarak tasarruf sağlanacak.

Türkiye'de döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, kâğıt sektörü maliyetlerinde de artışa neden oldu. Bu durum birçok sektörde olduğu gibi basın sektörünü de olumsuz etkiledi. Biz de SÖZCÜ gazetesi olarak hem ülke ekonomisine katkı hem de çevreye duyarlı bir uygulamayı hayata geçirdik. “Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor” sloganıyla hazırladığımız proje ile okurlarımızdan alacağımız eski gazetelerimizi geri dönüşüme kazandıracağız. (SÖZCÜ)

DOĞAYA KATKI SAĞLAYIN

Yapılan araştırmaya göre dünyada tüketilen kâğıdın yalnızca yarısı geri kazandırıldığı takdirde her yıl 8 milyon hektar orman korunuyor, 1 ton kâğıdın geri kazandırılması halinde ise 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor. Siz de projemize katılarak SÖZCÜ'ye, doğaya ve ekonomimize destek olabilirsiniz.

OKURLARIMIZ BİRİKTİRDİKLERİ ESKİ GAZETELERİNİ NASIL GÖNDERECEK?

Evinde SÖZCÜ grubu gazeteleri biriktiren okurlarımız, (0212) 708 50 60 numaralı telefonu arayarak ya da sozcu.com.tr/geridonusum adresinden taleplerini bize ulaştırabilecek. Okurlarımızın kayıtları alındıktan sonra biz de gazeteleri, okurlarımızın kapısından alarak geri dönüşüm merkezine ulaştıracağız. Bu sayede daha az ağaç kesilerek çevreyi korumuş olacağız hem de ekonomimize katkı sağlayacağız.