SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği kanal kapatılacak

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği, Aydın Söke’deki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda kuşların üreme ve beslenme bölgesinde iş makineleri ile açılan 15 metre genişliğinde 1.7 kilometre uzunluğundaki kanal, eski haline dönüştürülecek. Kuşadası’ndaki Sivil Toplum Kuruluşlarının başvurusunu değerlendiren Koruma Kurulu, oy birliği ile kanalın eski haline getirilmesine karar verdi.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan, 1. Derece Doğal Sit, Arkeolojik Sit ve Anıt tescilleriyle koruma statüsünde bulunan, Büyük Menderes Deltası'nın, Tuzburgazı-Karina arasındaki alanında, 1,7 kilometre uzunluğunda, 10-15 metre genişliğinde, 2-3 metre derinliğinde iş makinesi ile açılan kanal eski haline getirilecek.

Kanal ile ilgili haberin SÖZCÜ'de yer almasından sonra harekete geçen 30'u aşkın STK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılan tespit ile hazırlanan inceleme raporu, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu; yapılan uygulamanın, 1.Derece Doğal Sit Alanı'nda izinsiz faaliyet olduğuna, kanalı açan ve açtıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiğine, yasalar gereği açılan kanalın Söke Belediyesi'nce kapatılmasına, oy birliği ile karar verdi. Karar STK'ları sevindirdi.

“HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREKİR”

Kararı olumlu bulan 30'u aşkın STK ortak bir açıklama yaparak, “Yapılan bu izinsiz uygulama Milli Parkta tahribat yaratmıştır. Bölge Önemli Kuş Alanı ve başta Nesli Küresel Ölçekte Tehlike Altında bulunan Tepeli Pelikanlar olmak üzere 256 tür kuşu barındırıyor. Bu tür kaçak uygulamaların tekrarlanmaması için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Söke Belediyesi'nin de ekolojik açından hassas olan bu bölgede yapılan tahribatların kapatılması için gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyor, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararını uygulamasını bekliyoruz” denildi.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ ŞÜPHESİ

Bölgedeki balıkçılar ile çevreciler kuşların üreme ve beslenme bölgesindeki tahribatın arkasında AKP'li bir Milletvekili ile Sökeli varlıklı bir ailenin olduğunu, 1. Derece Doğal Sit Kanunu ile korunan bölgenin, denizle bağlantılarının kesilerek yüzlerce hektar arazi elde etme amacıyla tahrip edildiğini öne sürmüştü.

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