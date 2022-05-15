Sözcü’ye 3 ödül

Best Of Turkey Buisness Awards ödülleri sahiplerini buldu. Yazarlarımız Rahmi Turan ve Emin Çölaşan Onur Ödülü’ne Murat Muratoğlu da En İyi Ekonomi Yazarı Ödülü’ne değer bulundu.

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Beşiktaş Medya Grup tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Best Of Turkey Buisness Awards” ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Dedeman Otel'de düzenlenen ve sunuculuğunu Şenol İpek ve Elif Ece Uzun'un yaptığı törende gazetemiz yazarları Rahmi Turan, Emin Çölaşan ve Murat Muratoğlu ile Ankara Bürosu'ndan Dilek Karaarslan da ödüle layık görüldü.

Çölaşan ve Turan'a “Onur Ödülü” verilirken Murat Muratoğlu da “En İyi Ekonomi Yazarı” seçildi.

Törene katılamayan Turan ve Çölaşan'ın ödüllerini, Dilek Karaarslan teslim aldı. Eski bakan siyasetçi Namık Kemal Zeybek, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Togan Yayınları'ndan İsmail Arlı, FOX TV'den İlker Karagöz, Tunceli Emek Gazetesi'nden Hüsniye Karakoyun da ödül aldı. Almula Merter, “En mutlu program ödülü”, Vahe Kılıçarslan ise “En beğenilen program” ödülünün sahibi oldu.

4 İSME JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Meral Kozakçıoğlu “En başarılı fizik tedavi uzmanı ödülü”, Tuba Özay “Jüri Özel Ödülü”, Serdar Aslan “Yerel ve bölgesel politikacı ödülü”, Celaleddin Polat, “Jüri Özel Ödülü”, Ediz Dereli “En Başarılı Mücevher Firması Ödülü”, sanatçı ve sunucular Yeşim Salkım, Asuman Krause ve Ivana Sert de “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.