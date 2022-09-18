Su alan konteyner gemisi battı
İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.
Togo bayraklı “Sea Eagle” isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı. Yük indirme işlemleri sırasında 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı. Güvenlik önlemleri de alınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. (AA)