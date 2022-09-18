Abone Ol

Su alan konteyner gemisi battı

İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

Yayınlanma: 09:03 - 18 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Su alan konteyner gemisi battı

Togo bayraklı “Sea Eagle” isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı. Yük indirme işlemleri sırasında 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı. Güvenlik önlemleri de alınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. (AA)

Otomobil taşıyan gemi herkesin gözü önünde battı İlginizi Çekebilir Otomobil taşıyan gemi herkesin gözü önünde battı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İran otomobil Togo