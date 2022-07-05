Su taşkını alanında olan meraya lojistik merkezi inşa ediliyor

Bursa'da Nilüfer Çayı'nın kolu olan Deliçay’ın, taşkın alanında bulunması nedeniyle hastane yapılmasına izin verilmeyen Samanlı Mahallesi köy merasına, Lojistik Merkezi inşa ediliyor. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "Hayvancılığı bitiren AKP iktidarı, Samanlı merasındaki 108 bin metrekarelik alana beton döktü. Tüm siyasilerin altına imza attığı 'Ova Koruma' protokolü ihlal ediliyor. Bursa Ovası talan ediliyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa İl Teşkilatı, su taşkını alanında bulunan Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi köy merasına Lojistik Merkezi inşa edilmesine tepki gösterdi.

“SU TAŞKIN ALANINA LOJİSTİK MERKEZİ KURUYORLAR”

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Lojistik Merkezi’nin yapılacağı Samanlı Mahallesi merasında, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Feridun Tetik, Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve il-ilçe yöneticileri ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Karaca, “Nilüfer Çayı’nın kolu olan Deliçay'ın, taşkın alanında bulunması nedeniyle hastane yapılmasına izin verilmeyen Samanlı Mahallesi köy merasına Lojistik Merkezi inşa ediliyor. Hayvancılığı bitiren AKP iktidarı, 108 bin metrekarelik alana beton döktü. Tüm siyasilerin altına imza attığı ‘Ova Koruma’ protokolü ihlal ediliyor. Bursa Ovası talan ediliyor” dedi.

“DAHA BİR BUÇUK YIL ÖNCE İNSANLARIMIZ SELDE HAYATINI KAYBETTİ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir zaman kentine, ülkesine yatırımlara karşı çıkmadığını, tek koşulun doğru planlarla doğru yer seçimi olduğunu dile getiren Karaca, şunları söyledi:

“Daha bir buçuk yıl önce karşıda gördüğümüz Katırlı Dağlarından inen sel sularıyla Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık’ta insanlarımız hayatını kaybetti. Burası Deliçay’ın taşkın bölgesi ve geçen selde yaşamını yitiren yurttaşlarımızdan birini cansız vücudu maalesef burada çıktı. Yani bulunduğumuz bölge tamamen risk altındadır. İki gerekçeyle buna karşı çıkıyoruz, bir tanesi Bursa Ovası talan ediliyor, bütün siyasi partilerin altına imza attığı Oca Koruma Protokolü hiçe sayılıyor. Burasıyla birlikte artık Bursa Ovası’nın yapılaşmaya açılmasının önü açılıyor. Şeftali ağaçlarını artık sadece kitaplarda göreceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tepeden yapılan bir plan değişikliğiyle artık AKP iktidarı bu ülkede hayvancılığı nasıl bitirmiş olduğunu da kanıtlamış oluyor. Burası Samanlı Köyü’nün merasıdır, artık hayvancılığı bitirdiğimize göre meraya ihtiyaç yok anlayışıdır bu, 184 dönümlük alanın 108 dönümü beton oluyor.”

“BU ÜLKE MOĞOL İSTİLASINDA BİLE BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ”

Ülkede plansız yapılaşmanın acısını yaşadıklarını belirten Karaca, “Daha geçen hafta Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde yıkımlar oldu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Nilüfer’in ikinci kolu olan Deliçay’ın taşkın alanına yapılaşma yapılıyor. Bu durum AKP’nin tek rant olunca her şeyi göze aldığının göstergesidir. Şunu söyleyeyim, AKP’nin günleri sayılı, ister zamanında seçim yapsın ister erken seçim yapsın, sandığı getirdiği gün AKP tarihin kara sayfalarında yerini alacaktır. Yaptıkları şu, artık gidiyoruz, giderayak ne götürsek kârdır, ne talan edersek kârdır. Bu ülkede talan yaşanıyor, bu ülke Moğol istilasında dahi böyle zulüm görmedi. Birinci sınıf tarım arazisi, hiç mi vicdan yok? İş makinelerini getirdiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi burayı park yapacaktı, hiç kimse itiraz etmedi, işte Yıldırım örgütümüz burada. Hiçbir siyasi partiden itiraz gelmedi ama ne olduysa, bunlar müflis tüccar gibi” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN SON GÜNLERİ, BURSA’DA MİTİNG BİLE YAPAMADILAR”

Karaca, bu günlerin AKP’nin son günleri olduğuna işaret ederek, “Birkaç gün önce Bursa’da miting bile yapamadılar. Hiç başka yerlere çekmesinler, 11 milletvekili, Büyükşehirle birlikte 14 belediyelerinin olduğu Bursa’da AKP miting yapamıyor. Cumhurbaşkanı rahatsızlanmış, hepsi boş. Hiç ilgi görmedi, vatandaşları taşıyorlardı ama bu kez ilçelere gönderdikleri otobüslere kimse binmedi, dediler ki vatandaş gelmiyor, mitingi iptal ettiler. Bursa mitinginin iptal edilmesinin tek sebebi vatandaşın ilgi göstermemesidir. AKP’nin yıllardır her seçimde en az 10 milletvekili çıkardığı, Büyükşehir dahil birkaç ilçe hariç belediyeleri kazandığı Bursa’da artık işler ters dönmüştür ve yerel yöneticiler de bunun farkında oldukları için son vurgunlarını yapıyorlar” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE GIDAYA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Yaman çelişkileri ortaya koymak lazım. Yeni tarım bakanı allayarak pullayarak kendi havuz medyasına adeta mucize gibi bir öneri paketi açıkladı. Söylediği şuydu, Türkiye’nin ciddi bir gıda sorunu var, Türkiye yurtdışından buğday alıyor, lojistik sorunlar var. Kentte yaşayan insanlar, kentin hemen yanı başındaki alanlarda gıda ürünleri yetiştirilip kente sunulacak dedi. Niye bunu söyledi, Antalya’dan Ankara’ya lojistik maliyeti nedeniyle söyledi, Bursa’dan Ankara’ya lojistik maliyeti için söyledi., maliyetler yüksek olduğundan halkın ucuz gıdaya ulaşamaması nedeniyle söyledi. Peki Bursa’da ne yapılıyor, bir tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir tarafta Yıldırım Belediyesi, bir tarafta Bursa Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Yüzlerce yıldır mera olarak kullanılan ve hayvanların otladığı bu alandayız. Bu toprakların değil 100 dönümü, her metrekaresi kamu ve devlet aracılığıyla korunmalı. Bu kafa bu ülkenin insanını açlığa ve kıtlığa sürüklemektedir. Mesele sadece meranın dönüştürülmesi değil, mesele bir ülkenin insanının gıda hakkıdır, toplumun tarımsal üretim hakkıdır.”

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