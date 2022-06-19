Sulama havuzunda facia! Ölü bulundular

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama havuzuna giren Yusuf Güzel (17) ve arkadaşı Resul Baybura (17) boğuldu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaştan Yusuf Can Güzel ve Resül Baybura sıcaktan bunalınca sulama havuzuna girdi.

Güzel ve Başbura’nın bir süre sonra gözden kaybolması ve uzun süre sudan çıkmaması üzerine kıyıdaki arkadaşları paniğe kapılıp, durumu yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdaki su tahliye ederek seviyesi düşürüldü.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ardından Güzel ve Baybura için arama çalışması başlatıldı. 1 saatlik çalışmanın sonucunda iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Güzel ve Baybura’nın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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