Şüpheli takip ederken kazada can veren şehit polis, törenle uğurlandı

İstanbul’da otomobille kaçan şüphelileri takip ederken motosikletle kaza yaparak şehit düşen Polis Memuru Hüseyin Duman (24) için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin gözyaşlarına boğulan babasını Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş teselli etmeye çalıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde 3 yıldır görev yapan 24 yaşındaki Hüseyin Duman, “Yunus” timlerinde motosikletiyle suça karşı mücadele veriyordu. Kısa süre önce evlenen Duman, dün polis denetim noktasında görev yapıyordu.

Uygulama noktasında saat 16.30 sıralarında bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hüseyin Duman ve ekip arkadaşı Gökmen Baykara motosikletle şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Duman ve Baykara'nın bulunduğu motor kavşaktan çıkan bir TIR'a çarparak kaza yaptı.

Yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökmen Baykara'nın ise vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olayın ardından uygulama noktasından kaçan araç terk edilmiş olarak bulundu. Polisten kaçan araç sürücüsünün 17 yaşında ehliyetsiz olduğu, otomobili babasından habersiz olarak gizlice aldığı öne sürüldü.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit düşen Polis Memuru Hüseyin Duman için bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve yargı mensupları hazır bulundu. İstanbul'da görev yapan polis müdürleri ve Duman'ın mesai arkadaşlarının da hazır bulunduğu törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çelenk gönderdi.



AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Tören, şehit cenazesinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun katafalka getirilmesiyle başladı. Saygı duruşu, İl Emniyet Müdürü Aktaş'ın konuşması ve dualarla son bulan törende, şehit polisin eşi Müge Duman Yaşar, ablası Aylin Çelik, annesi Sultan Duman ve babası Mustafa Duman gözyaşlarına boğuldu. Şehit polisin babası Mustafa Duman'ı İl Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş teselli etmeye çalıştı.

Törenle emniyetten uğurlanan şehit polisin cenazesinin memleketi Ordu, Ünye'ye gönderileceği öğrenildi.