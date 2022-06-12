Süresi geçmiş 11.6 ton çay kime satıldı?

Çaykur 2020’de 2.1 milyar lira zarar etti. Meclis KİT Komisyonu’nda Çaykur İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü depolarında tespit ettiği ve ‘son kullanma tarihi’ geçen 11 bin 620 kg çayın piyasa satıldığı iddiası tartışıldı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2016 yılına kadar kâr eden Çaykur, Varlık Fonu'na devredildikten sonra sürekli zarar açıkladı. 2017'de 267 milyon lira zarar eden kurum, 2020'de 2.1 milyar lira tarihi zarar etti.

Sayıştay raporunda, kurumun 100 lira borcunu ödemek için 103 lira borçlandığı ifadesini hatırlatan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Yahu ne oldu, Çaykur tefecinin eline mi düştü?” diye sordu.

SON 5 YILDA ZARAR EDİYOR

Meclis KİT Komisyonu'nda Çaykur'un raporu görüşülerek ibra edildi. Kurum için Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildiği tarih milat oldu. Sürekli kar eden şirket, son 5 yılda zarar etmeye başladı. 2014'te 12 milyon kar, 2015'te 22 milyon kar eden kurum en son 2016'da 82 milyon kara ulaştı. Ancak TVF'ye devredilince 2017'de 267 milyon zarar, 2018'de 657 milyon zarar, 2019'da 635 milyon zarar, 2020 yılında 547 milyon ve 2021'de ise 2.1 milyar lira zarara ulaştı.

TEFECİNİN ELİNE Mİ DÜŞTÜ

Şirketin yüksek faiz kullanarak borçlarını ödediği anlaşıldı. Sayıştay raporunda yer alan “Çaykur, 2020 yılında 100 birim anapara ve faiz borcu ödemek için 103 birim borçlanmıştır” bilgisini hatırlatan CHP'li Yavuzyılmaz, “100 birim anapara ve faiz ödemesi için 103 birim borçlanıyor; yahu ne oldu, Çaykur tefecinin eline mi düştü? Bunu bir açıklayın. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk lirası basıyor, hükûmetin bir ekonomi politikasının olması lazım ama daha kendi devlet kurumumuz dahi 100 birim anapara ve faiz ödemek için 103 birim borçlanmak zorunda kalıyor; inanılmaz, dehşet verici!” diye konuştu.

AKP'Lİ BAŞKAN SUPERMAN Mİ, BATMAN Mİ?

Çaykur'un yönetiminde AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin iki görevi birden yürütmesi tartışma konusu oldu. Eleştiriler üzerine Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, “Başkan (Yüce) daha önce orada 8 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış” dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, Rize'deki toplantılara Sakarya'dan nasıl katıldığını sordu ve “Fiziken insanların yirmi dört saati var. Superman mi, Batman mi? Sakarya'dan Rize'deki yönetim kurulu toplantısına ışınlanarak mı gidiyor?” diye sordu.

SÜRESİ GEÇMİŞ 11.6 TON ÇAY KİME SATILDI?

Sayıştay'ın 17 Mayıs 2018'de Çaykur İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü depolarında tespit ettiği ve ‘son kullanma tarihi' geçen 11 bin 620 kg çayın piyasa satıldığı iddiası tartışıldı.

Şirket, Sayıştay'ın bu konudaki sorusuna ‘satıldı' derken, denetçiler ‘satıldı' denilen çayların İstanbul'daki depoda tutulduğu tespit etti. CHP'li Yavuzyılmaz “Son kullanma tarihi bittikten iki yıl sonra bu çayların satışını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Eğer sattıysanız, vatandaşlarımıza son kullanma tarihi iki yıl geçmiş çay satmışsınız” deyince Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, raporun taslak olduğunu ‘nihai raporun' kendilerine ulaşmadığı belirterek, “Bu konuyu pek anlamadık” ifadesini kullanmakla yetindi.

ERDOĞAN'IN DAĞITTIĞI ÇAYLAR BİZİM DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı mitingler ve açılışlarda otobüs üzerinden attığı çayların Çaykur'a ait olmadığı açıklandı. Genel Müdür Alim, “Cumhurbaşkanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılarda dağıtmış olduğu çayların hiçbirinin Çaykur'la alakalı bir bağı, bağlantısı yoktur. Hiçbir şekilde Çaykur'dan böyle bir çay çıkmamıştır” bilgisini verdi.

MECLİS ‘DİDİ' ALSIN, BU YABANCI MARKA

TBMM'nin Çaykur'a ait DİDİ markası yerine yabancı menşeili çayları alması da komisyonda tartışıldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çay ocağından alıp getirdiği yabancı markalı çayı toplantı masasının üzerine koydu ve şu eleştiriyi yaptı:

“Biraz evvel çay ocağına gittim ve bir tane soğuk çay aldım. Bu, işte markası Lipton yabancı menşeili bir soğuk çay. Hâlbuki Çaykur da soğuk çay üretiyor bildiğim kadarıyla ‘Didi' markasıyla. Biz burada, Mecliste başka markaları, yabancı markaları satıyorsak, Meclis Lipton markasını alıyorsa yazık, bizim gariban Didi'nin nasıl kâr etmesini bekleyeceğiz.”

İlginizi Çekebilir ÇAYKUR milyonlarca lira zararı vatandaşın omuzlarına yıktı