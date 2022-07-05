Süreyya Önder’in ‘Şaibelerle dolu siyasi geçmişe sahip’ sözüne ceza

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e verilen 1 yıllık mahkûmiyet kararıyla ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Özgür CEBE

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Bir soruşturmada savcıya ifade verdiği esnada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta yargılandığı Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ceza iyi halden 10 aya indirildi. Mahkeme verdiği mahkûmiyetin gerekçesini 10 sayfalık kararında açıkladı.

“TDK'YA GÖRE ŞAİBE; KİRLİ VE LEKELİ”

Kararda, Önder'in başka bir soruşturma kapsamında savcıya ifade verirken, “Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altındayken bu fezlekeleri düzenleyen birçok savcı ve yargı mensubunun bugün vatan hainliği suçlamasıyla tasfiye edilmiş olması muhtemeldir. Sizin şahsınıza hiçbir saygısızlığım yoktur. Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyetini kabul etmem mümkün değildir” diyerek Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği ifade edildi.

Önder'in savunmasında, “İfademde geçen ‘Erdoğan emretti' cümlesini ben uydurmadım. Atfettiğim bir cümle de değildir. Bizatihi Sayın Erdoğan’ın ‘Biz yargıya gereken talimatı verdik' cümlesini tekrar etmiş oldum. Bu cümleden hakaret olmaz. ‘Şaibelerle dolu bir siyasi geçmiş sözü de hakaret içermez” dediği anlatıldı.

Kararda, Türk Dil Kurumu'na göre ‘Şaibe' kelimesinin karşılığının ‘Kirli, lekeli' anlamı taşıdığı için Cumhurbaşkanının siyasi hayatını kast ederek şeref ve saygınlığını rencide ettiği vurgulandı.

“ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILDI”

Mahkeme, Önder'in kullandığı ‘Şaibelerle dolu siyasi geçmişe sahip' sözüyle eleştiri sınırlarını aştığını, kişinin şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğunu belirtti.

Bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçunun sabit olması nedeniyle 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme, Önder'e sabıkasız geçmişi nedeniyle de iyi hal indirimi yaparak cezayı 10 aya indirip erteleme kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Erdoğan'ın kendini duruşmalarda avukatlarıyla temsil ettiği için 5 bin 100 TL'de avukatlık ücretinin Önder'den alınarak Erdoğan'a ödenmesini kararlaştırdı.

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