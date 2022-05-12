Sınıra havan saldırısı! 4 asker yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada saldırı sonucu 4 asker ve bir sivilin yaralandığı belirtildi.

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Gaziantep’in Karkamış ilçesine ise son yarım saat içerisinde 10’u aşkın havan saldırısı düzenlendi.

Suriye'den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu’na isabet ederken, karakoldaki 4 asker ve bir sivil yaralandı.

Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir” denildi.

ROKETLİ SALDIRI DÜZENLEDİLER

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG düzenlediği roketli saldırı ile sivilleri hedef aldı.

Terör örgütü tarafından fırlatılan roketler sivil yerleşim alanına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.