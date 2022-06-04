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Suriye sınırında hareketlilik

Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis’e geldi.

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Suriye sınırında hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç'in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan polis özel hareket timleri Kilis'e ulaştı.

ZIRHLI ARAÇLAR DA YER ALDI

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi. İHA

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