Abone Ol

Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışanlar yakalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırından kaçak geçiş yapan 7 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayan Vali Davut Gül, sınırda beton duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunduğunu hatırlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışanlar yakalandı

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi bölgesinden kaçak geçiş yapıldığı iddiasına ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Gül, “Karkamış ilçemizde, sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır” dedi.

Karkamış'ta sınırı geçmeye çalışan 7 kişinin askeri birlikler tarafından yakalandığını aktaran Vali Gül, “Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun!” ifadelerini kullandı. (İHA)

Suriye'de teröristlerin Türkiye yalanı çürüdü: IŞİD'lileri sınıra gönderiyorlarmış İlginizi Çekebilir Suriye'de teröristlerin Türkiye yalanı çürüdü: IŞİD'lileri sınıra gönderiyorlarmış

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster