Suriyeli avukat Türkiye’ye hakaret etti

Gaziantep’te yaşayan ve Türk vatandaşlığı aldığı belirtilen Gaziantep Barosu’na kayıtlı Suriyeli avukat Mustafa Bayırlı, Türkiye karşıtı skandal paylaşımlarda bulundu. Özellikle Göç İdaresi’ne ağır hakarette bulunan Bayırlı, “Söz veriyorum iktidara geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz” diye yazdı.

Ahmet KAYA

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Suriyeli avukat Mustafa Bayırlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de seçimler yaklaştıkça Suriyelilere yönelik baskının arttığını ileri sürdü.

Göç İdaresi görevlileri için ‘Kuduz Köpek' ifadesini kullandı.

Suriyeli Avukat Bayırlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Bir arada yaşamak için entegrasyon kursları düzenlemeden önce, hükümetten Göç İdaresi'ndeki memurlara insanlık kursları düzenlenmesini talep ediyorum.

*Bu kurslar başarıyla tamamlandıktan sonra hükümetin entegrasyon kursları düzenlemesi daha faydalı olacaktır. Örneğin bazı göç idaresi memurları kuduz köpekler gibiler.

KILIÇDAROĞLU'NU SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ

Bayırlı sosyal medya paylaşımının devamında Suriye'ye gönüllü dönüşü de eleştirdi. Şu ifadeleri kullandı:

*Ne yazık ki, Gaziantep İl Göç İdaresi, ülke içinde ikamet eden Suriyelilere karşı çok ama çok sert bir politika izliyor. Özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin cehennemi olan Oğuzeli merkezinde.

*Bugün Suriye'ye gönüllü dönüş için kağıt imzalayanları fark ettim ve şahit oldum. Kağıtların içeriğini insanlara bildirdiğimde gönüllü dönüş iptal oldu çok şükür. Lütfen içeriğini bilmediğiniz kağıtları imzalamayın.

*Maalesef Türkiye'de seçimler yaklaştıkça her yönden Suriye halkına baskı artıyor. Size söz veriyorum iktidara geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz. Herkes tarafından iğrenç bir siyasi koz olarak kullanılıyoruz.

TÜRKİYE'DE YAŞADIĞIM İÇİN KENDİMİ LANETLİ HİSSEDİYORUM

Avukat Bayırlı'nın ofisinde birlikte çalıştığı öğrenilen Suriyeli Salah Alddin ise, paylaşımında Türkiye'ye yönelik hakaretlerde bulundu.

Alddin “Türkiye denen coğrafyada yaşadığım için kendimi lanetli bir insan olarak görüyorum. Çünkü, hakkım kayıp, geleceğim çalınmış ve kimliğim parçalanmıştır bu ülkede. Biz Suriyeliler olarak hayata tutunmak için adeta taşı kazıyoruz. Sonra bir hükümet kararı çıkıyor ve seninle savaşılıyor ve ardı arkası kesilmeyen baskılar uygulanıyor. Türk halkı seni aşağılıyor” şeklinde iddialarda bulundu.

Paylaşımında, Türkiye'de ırkçılık yapıldığını da iddia eden Salah Alddin şunları yazdı:

* Irkçılık her yerden üzerine geliyor. Nefes almaya çalışıyorsun ancak aldığın hava ırkçılık kokuyor. Biz Suriyelilerin toplum olarak Türkiye'de çektiği en önemli sorunlardan biri de birlik ve beraberlik olmayışımız ve kimsenin diğerinin umurunda olmamasıdır.

*Eğer biz Suriyeliler, bizi temsil eden, haklarımızı talep eden ve Türkiye'de maruz kaldığımız ihlalleri uluslararası camiaya taşıyan hukuki bir çatı oluşturabilirsek o zaman Türkiye hükümeti bize ne yapabilir ki?

PAYLAŞIMLARINI SİLDİLER, BARO İNCELEME BAŞLATTI

Suriyeli Avukat Mustafa Bayırlı'nın ofisinde çalıştığı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Salah Alddin, paylaşımlarıyla ilgili gelen tepkiler üzerine mesajlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, “Sözkonusu avukatın açıklamasıyla ilgili olarak, mesleği açıdan suç işleyip, işlemediğini belirlemek için inceleme başlatacağız. Basına avukat olarak ve baromuza kayıtlı oldukları belirtilerek yansıyan kişilerden yalnız birisi üyemiz. Diğeri, ise araştırmamıza göre hukuk fakültesi öğrencisi” dedi.

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