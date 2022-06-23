Suriyeli sürücü durduruldu, araçtan kuyumcu açmaya yetecek altın çıktı

İstanbul'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, 17 kilo 380 gram altın takı ele geçirildi. Aracı kullanan Suriye uyruklu şüpheli ve altınları aldığı iddia edilen bir arkadaşı gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü ilçe genelinde trafikteki araçlar üzerinde denetim yaptı. Çalışma yapan ekipler, Kemalpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde bir araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.

Bunun üzerine otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü Suriye uyruklu Şeyh Hüseyin M. araçtan indirildi. Yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunda poşetler içerisinde altın ziynet eşyası ve bir miktar para olduğu görüldü.

ALTINLARI AVRUPA'YA GÖTÜRECEKTİ

Kuyumcu mağazası açmaya yetecek kadar altın bulan ekipler, Şeyh Hüseyin M.'ye ziynet eşyalarını nereden aldığını, faturalarının olup olmadığını sordu. Suriyeli şüpheli altınları Safa Khaırı A. isimli, İsveç vatandaşı olan arkadaşından aldığını söyledi. Ayrıca altınları Avrupa'ya götüreceğini belirtti.

17 KİLO ALTIN 56 BİN LİRA

Polis, İsveçli şüpheliye de ulaştı. Ancak altınların kaynağı konusunda bilgi alınamadı. Bunun üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen altın ve paraların miktarı tespit edilerek tutanak altına alındı. Araçtaki altınların 17 kilo 381 gram, paranın ise 56 bin 500 lira olduğu belirtildi.

KAÇAKÇILIK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin altın kaçakçılığı konusunda soruşturulacağı belirtildi.

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