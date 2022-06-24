Suriyeliler konsolosluğa akın etti!
Suriye İstanbul Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis, Suriyelileri hizaya sokmak için uzun uğraşlar verdi. O anların görüntülerini paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün randevusuz işlem yapıldığı için Türkiye’nin her yerindeki Suriyelilerin Teşvikiye’deki başkonsolosluk önünde toplandığını belirtti.
İstanbul Teşvikiye'de bulunan Suriye Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluştu.
Polis, Suriyelilerin trafiği ve çevre düzenini aksatmaması için sık sık ikazda bulundu.
O anların görüntülerini CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaştı.
“RANDEVU SİSTEMİNE ERİŞİM RAHAT OLURSA BU KUYRUKLAR OLUŞMAZ”
Sabah 07.00 itibariyle kalabalığın başladığını belirten Tanal, “Bugün randevusuz işlem yapıldığı için sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin her yerinde bulunan Suriyeliler Teşvikiye'de… Teşvikiye'de bulunan Suriye Konsolosluğu randevu ile çalıştığı günler ancak 50 kişinin işlemi yapılabiliyor. İnternet üzerinde işlemler yapılabilse veya randevu sistemine erişim rahat olabilirse bu kuyruklar oluşmaz” dedi.