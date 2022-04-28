Suriyelilerden 2 Bin TL yardım kuyruğu

Şanlıurfa'da bir yardım kuruluşu tarafından hane başı yapılan 500-2000 TL arasındaki yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeliler uzun kuyruk oluşturdu.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu önünde toplanan kadın ve erkek Suriyelilerin oluşturduğu kuyrukta zaman zaman sıra nedeniyle tartışma ve izdiham yaşandı. Görevliler anonslarla yardım almak için birbirleriyle mücadele eden Suriyelileri sakin olmaya davet etti. Kadın ve erkek Suriyeliler ayrı ayrı iki kuyruktan ödemenin yapıldığı salonlara alındı.

Kısa adı İHH olan İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan yardım miktarının hane halkı sayısına göre belirlendiği ve ödemenin bayrama kadar devam edeceği belirtildi.

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