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Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi. (DHA)
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