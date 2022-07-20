Suruç katliamı eylemlerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
Suruç katliamının 7. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen eylemlere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının yıl dönümünde düzenlenen eylemler olaylı geçti.
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL’DA EYLEMLERE POLİS MÜDAHALESİ
Suruç katliamının 7. yılında İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eylemlere polis tarafından müdahale edildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
İstanbul Kadıköy Halitağa Caddesi'nde HDP binası önünde basın açıklamasının düzenleyen eylemcilere polis tarafından müdahale edilince arbede yaşand. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara'da yapılmak istenen eyleme polis tarafından biber gazlarıyla müdahale edildi. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada Ankara'da en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir'in Alsancak ilçesinde düzenlenen eyleme polis tarafından tazyikli suyla müdahale edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.