Sürücüler dikkat! TEM otoyolu kapanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu Bolu Tüneli'nin Ankara yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için Ankara yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

01.00-04.00 ARASI KAPALI OLACAK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; Ankara yönü trafiği, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 01.00-04.00 arasında Kaynaşlı kavşağından D-100'e aktarılacaktır.”

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