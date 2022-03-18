Sürücülerin yakıt zammı isyanı: Ya işi bırakacağız ya arabayı…

Akaryakıtta günlerce süren zam yağmurunun ardından bir miktar indirim yapıldı. Ancak bu geceden geçerli olacak bir zam daha geldi. Bu durumdan şikayetçi olan sürücüler de, en azından gelen zam oranında indirim talep ediyor.

Batuhan SERİM

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Akaryakıta geçen hafta hemen hemen her gün yüksek oranlarda gelen zam sürücüleri çileden çıkardı. Özel aracının kontağını dahi çalıştırmayan, çalıştığı şirketteki servis sayısını azaltan çok sayıda kişi var. Bu durum yaşanırken motorin ve benzinde bir miktar indirim yapıldı. Bu indirimler bile yeterli bulunmazken, motorinin litre fiyatının bu gece 1 lira 96 kuruş zamlanması bekleniyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü’nde sürücülere mikrofon uzattı, “Yakıtta günlerce süren zam yağmurunun ardından bir miktar indirim yapıldı, yapılıyor. Sizce bu indirimler yeterli mi yoksa zamlar tamamen geri alınmalı mı?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“VARİL FİYATLARI DÜŞTÜ, BENZİNİN 14 LİRAYA DÜŞMESİ LAZIM”

Cem Şenses: “Bana göre yeterli değil. Çünkü varil fiyatları düştü, benzinin litresinin en az 14 liraya kadar düşmesi gerekiyor bence. Şu anki fiyatı bayağı fazla. Etkiliyor bizi. Bütçemizi zorluyor. Hem bir yerden bir yere ulaşırken, hem de özellikle ticaretle uğraşan insanlar için çok fark eder. Ben şirket aracı kullanıyorum ama eski sıklıkla kullanmıyoruz. Bir yere giderken 4-5 kişi tek araçla gidiyoruz, ayrı ayrı araba çıkartmıyoruz. Çıkartamıyorsunuz çünkü, gerçekten çok etkiliyor. Malum her şeye zam geldi. Bu da tabi bütün insanları etkilediği gibi bizi de zorluyor.”

“YA İŞİ BIRAKACAĞIZ YA ARABAYI”

Murtaza Yıldızoğlu: “Zamlar tamamen geri çekilmeli hatta daha da aşağı düşürülmeli. Çünkü şu anki fiyatlar gerçek fiyatı değil. Şişirilmiş bir fiyat. Akaryakıt fiyatları bütçemizi zorluyor. (Aracınızla eski sıklıkla trafiğe çıkabiliyor musunuz?) Yüzde 50 düştü diyebilirim. İşime arabayla gitmek zorundayım çünkü gideceğim yerde minibüs, otobüs yok. Mecburen özel aracımla gitmek zorundayım. Bu da beni baya bir etkiledi. (Fiyatlar böyle giderse aracınızla çıkmaya devam edebilecek misiniz?) Vallahi mecbur çıkacağız, çıkmak zorundayız. Ya işi bırakacağız, ya arabayı.”

“250 LİRAYA DOLAN DEPOM ŞU AN YAKLAŞIK 1000 LİRAYA DOLUYOR”

Abdulhakim bey: “Bu fiyatlar bütçemizi etkiledi. Eskiden depomuzu 250 liraya dolduruyorduk, şimdi 1000 liraya yakın para gidiyor. Ama sabrediyoruz. Başka yapacak bir şey yok… (Özel aracınızla eski sıklıkla trafğie çıkabiliyor musunuz?) Öyle bir şey yok… Bir yerden bir yere gidip gelene kadar 50-100 lira yakıyor. O para evdeki mutfak masrafına gitmiyor.”

“GELDİĞİ GİBİ GİTMİYOR”

Selim Çelik: “Hiçbir şekilde geri alındığı yok… Zam geldiği oranda inse adaletli bulabiliriz ama geldiği gibi gitmiyor. Bütçemizi son derece fazla etkiliyor.”

“ARAÇ YEVMİYESİNİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE YAKIT PARASI VERİYORUZ”

Şamil Köken: “Zamlar tamamıyla geri çekilmeli. Çünkü verdiğimiz araç yevmiyesinin çok çok daha üstünde yakıt parası veriyoruz. 200 kilometreye 300-350 lira yakıt parası veriyoruz.”

“ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Akaryakıt fiyatları berbat… Servise çıkan araç sayımız düştü, yarın öbür gün daha da düşecek. Çok sıkıntı. Bir an önce fiyatların düşmesini bekliyoruz. Zamların geri çekilmesini talep ediyoruz.”

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