Tabela tartışmasıyla ilgili Emniyet’ten açıklama

Ankara Kızılay Meydanı'nda Somali ve Etiyopya uyruklu kişilerin işlettiği dükkanın tabelası polisin müdahalesiyle beyaza boyanmıştı. Müdahale sırasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu ve polis amiri arasındaki tartışma görüntülere yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş” diyen polis amirinin uyarıldığı belirtildi. Yeneroğlu hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

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Ankara Kızılay Meydanı’nda Sümer Sokak'ta Somalili bir kişi ile Etiyopya uyruklu Türk vatandaşı kadının işlettiği “SAAB” tabelalı iş yerinin açılışına emniyet görevlileri tarafından müdahale edilerek tabelanın değiştirilmesi istenmişti.

Emniyet görevlilerinin ısrarıyla tabela beyaza boyanırken, müdahale sırasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve polis arasında tartışma yaşanmıştı. Polis amirinin “Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş” diyerek milletvekili Yeneroğlu'na hitap ettiği görüntülere yansımıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“TABELANIN TSE STANDARTLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

*Ankara Kızılay'da, Göç İdaresi Başkanlığı ile Hudut Kapıları ve Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlığı ekiplerimizin denetim yaptığı esnada, bir iş yerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki ismin farklı olduğu, tabelanın da TSE standartlarına uymadığı tespit edilmiştir.

*Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, “yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir” hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır.

*Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir.

“TEŞKİLATIMIZA YÖNELİK DÜŞMANLIĞI HERKESÇE BİLİNEN MİLLETVEKİLİ”

*Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur.

*Milletvekilinin bu hakaretlerine ekiplerimiz tarafından sabırla karşılık verilmiş ve hukuka aykırılık oluşturan olaya personelimizce doğru şekilde müdahale edilmiştir.

“POLİS AMİRİ NAHOŞ BİR KELİME KULLANMIŞTIR”

*Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır.

Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

YENEROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

*Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

*Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen “tenimden dolayı böyle davranıyorlar” iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır.

YENEROĞLU: BENİ DÜŞMAN İLAN EDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Mustafa Yeneroğlu ise şu açıklamayı yaptı:

“Beni düşman ilan eden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması, güvenliğimizden sorumlu devlet kurumlarının kendilerini hukuk ile bağlı görmeyen kişiler tarafından işgal edildiğini göstermekte. Ne yaptıklarının bilincinde olmamaları imkansız. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, devlet gücünü suç işlemek için kötüye kullanan bu mafyavari yapılardan ülkemizi kurtaracağız. Güç sarhoşluğunun son demleri bunlar. Ülkenin güvenliğine ve huzuruna kastedenlere pabuç bırakmayacağız. En kısa zamanda hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz.

AKP’LİLERE SESLENDİ: YARIN SİZLERİ DE TEHDİT EDECEKLER

Ak Parti içindeki dostlarıma da sesleniyorum: Sizleri de rehin tutan bu hukuk devleti düşmanlarına daha fazla sessiz kalırsanız yarın sizleri de bugün örtülü olarak yaptıklarının çok ötesinde açıkça tehdit edecekler. Ülkemizi uçurumdan kurtarmak sadece bizim görevimiz değil!”

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