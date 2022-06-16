Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İstanbul Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Kevin Spacey'e cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor

İlginizi Çekebilir Genç kızı dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı