Tahıl ambarı Konya’da ‘Venezuela’ tepkisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'nin Venezuela'da buğday üretimi yapacağını açıklamıştı. Bakanın açıklamasını tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da vatandaşlara sorduk. Karara çoğunluk tepki gösterirken, "Bizim çiftçimizin anası ağlıyor buralarda. Venezuela ne alaka yani? Kendi ülkemizde, hele ki Konya’da her şey yetişiyor. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen Tarımsal Perspektif Çalıştayı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun teklifiyle Türkiye’nin Venezuela’da buğday üretimi yapacağını açıklamıştı.

Kirişçi, “Venezuela Tarım Bakanı ve ardından Nikolas Maduro'nun kendisi ‘bizim ülkemizde üretim yapın' diye teklifte bulundu. ‘100 kilo buğday üretin 70'ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30’unu bize bırakın yeter' dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Tahıl ambarı Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattık ve “Tarım Bakanı Kirişçi Türkiye’ye 10 bin km uzaklıktaki Venezuela’da buğday üreteceklerini açıkladı. Eski bakan da Sudan’da üretileceğini söylemişti. İktidarın kendi toprağımızı, çiftçimizi desteklemek yerine bu tip politikalar geliştirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yönelttik.

“BUGÜNKÜ POLİTİKALAR YANLIŞ”

İşte vatandaşın verdiği yanıtlar:

Kamil Seyrek (Çiftçi): Yanlış… Bizim çocukluk dönemlerimizde uygulanan politikalar bundan daha iyiydi. Ofislerin elinde stokta mal oluyor ve 2-3 sene satılmıyordu. Devlet, doğal afet ya da savaşta vatandaş aç kalmaması için bunları bekletiyordu. Ben buğday pazarında 20 sene esnaflık yaptım.

Bugünkü politikalar yanlış. Bu şekilde de hiçbir düzelme olacağını tahmin etmiyorum. Kendi ekilir dikilir arazilerimizi imara açarak ondan sonra Kanada ya da başka ülke menşeli buğday getireceğiz, yiyeceğiz işi yanlış.

1958 yılında Rusya'dan Türkiye'ye ilk buğday geleceği zaman, o zamanın ileri gelenleri ‘komünistliği bu memlekete buğdayla sokup un olarak yedirecek' diye vatandaşı uyarmışlardı. Şimdi Rus buğdayını alacağız diye yalvarıyoruz. Yani gittiğimiz geldiğimiz nokta bu.

“BU DA AYNI YOLDA GİDİYOR”

Mustafa Kirdiş (Emekli): Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kendi topraklarımız boş, arazilerimiz dikilmezken gidip Venezuela ya da Sudan'da ekim yapmak yanlış. Böyle bir şey olur mu? Kendi çiftçimiz kazansın. Oraya buradan işçi mi götürecekler? Bunlar çok yanlış şeyler. Kendi ülkemizde üretimimizi yapalım ondan sonra fazlamız olursa dışarı satalım. Benim düşüncem bu, yapılan uygulama yanlış. Bir önceki bakan zaten bu işlerle uğraşıyordu bu da aynı yolda gidiyor.

Mehmet Dirican (Emekli): Ben hükümet taraftarıyım. Bence iyi düşünmüşler ve iyi yapıyorlardır. Ben pek anlamıyorum ama sanırım iyi karar vermişlerdir.

“DIŞ ÜLKELERDEKİ ÇİFTÇİLERE YARDIM ETMEK ÇOK SAÇMA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Bence saçma. Kendi ülkemizde yatırım yapmak varken neden dış ülkelere yatırım yapıyoruz. Ülkenin durumu çok da iyi gitmiyor zaten. Tarım yönünden çiftçiye yardım yapmak varken dış ülkelerdeki çiftçilere yardım etmek saçma geliyor bana.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Konya Ovası'nda kendi arazimiz çok, dışarda yapılması taraftarı değilim. Bence kendi ülkemizde değerlendirelim.

“BUNLAR BOŞ LAFLAR”

Ahmet Yılmaz (Emekli): Her şey boş. Sen kendi ülkende toprağını bırak Venezuela'ya git. Oradan gelecek buğday kaça gelecek? O buğday maliyetinin yarısını Türkiye'deki çiftçiye verse Türkiye kalkınır. Türkiye'nin kalkınması için sanayiye, tarıma şey yapılmadıktan sonra bir yere varılmaz. Bunlar boş laflar. Ben bunu kabul etmiyorum.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Bizim çiftçimizin anası ağlıyor buralarda. Biz şimdi onların ekmeğine taş koymuş oluyor Tayyip Erdoğan. Saçma…

Hatice Aydın (Ev hanımı): Bence uygun değil. Kendi ülkemizin tarımını desteklesek daha iyi olur bence.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Bakanlığın bütün bu çalışmaları Türkiye'de yapmadığını mı zannediyorsunuz? Mutlaka yapılıyordur. Yanlış ya da doğru demem yanlış olur. Onlara, insana ve kendime güveniyorum.

“ÜLKEMİZ DURURKEN NEDEN VENEZUELA?”

Tolga Kibar (İşsiz): Söze gelince biz şu an tarım ülkesiyiz. Bizim yurtdışına da ihraç yapmamız gerekirken, yurtdışında ekmemiz kadar saçma bir olay yok. Çiftçilikle uğraşanlarla konuşuyorsunuz, mazot, elektrik, su faturalarından yakınıyor. Ülkemiz dururken neden yani? Halbuki biz bu ülkede yeterince alana sahibiz. Konya'da yaşıyoruz ve şu anda Konya Türkiye'nin en büyük topraklarına sahip. Ama geliyoruz yurtdışında yapılması kadar saçma bir olay yok.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Ben bunun Türkiye'de olmasını isterim. Yabancı ülkeye yatırım yapmayalım. Türkiye'de geniş toprağımız var, suyumuz da bol. Dışarda bir sürü masraf yapmaya gerek yok. Dışarıya yeterince masraf yapıyoruz zaten. Kendi vatandaşlarımıza yardım yapalım daha iyi.

“DEMEK Kİ BİR ÇIKARI VAR Kİ BÖYLE DÜŞÜNÜYOR”

Cengiz Kayhan (Şoför): Bak bu yanlış bir şey işte. Hele ki Konya tahıl memleketi. Kendi şeyimiz varken Venezüella ne alaka? Bu yanlış bir şey, demek ki kendisinin bir çıkarı var ki böyle bir şey düşünüyor. Benim aklıma bu gelir, demek ki rant dönecek. Türkiye yeter. Bizim çiftçilerimiz de buğdaysa buğday arpaysa arpa hepsi var. Venezuela ne alaka yani, o yüzden fiyatlar böyle yüksek oluyor. Her şeyde dışarı bağımlı olursan fiyat artışları olur. Kendi ülkemizde, hele ki Konya'da her şey yetişiyor. Yanlış bir şey o…

Muhammet Sulalı (Emekli): Zaten burada ben bütün toprakların boş olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bütün topraklar kullanılıyor. Orada tarla kiralanıp üretilebilir.

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