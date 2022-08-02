Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı. Yük gemisi kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildi. Geminin fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle durma noktasına gelen tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere dün sabah Odessa Limanı'ndan ayrılmıştı. Yük gemisi bu akşam saatlerine İstanbul Boğazı’na ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” açıklamasında bulundu.

Geminin fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



BM GENEL SEKRETERİ TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın ablukası nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl krizinin çözüme kavuşmasında Türkiye'ye çabaları ve liderliği için minnettar olduğunu ifade ederek, “Razoni, 25 Şubat'tan bu yana Odessa Limanı’ndan kalkan ilk ticari gemi oldu. Yarın Türk kara sularındaki denetim yerine varması gereken gemi, denetimin ardından nihai varış noktası olan Lübnan'a doğru yola çıkacak. Bir ticaret gemisi olan Rozani, tedarikinde kıtlık yaşanan mallarla yüklüdür. Geminin nihayet ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur” demişti.

UKRAYNA’DAN SEVKİYAT DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna’dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti.

İstanbul’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukraynalı ve Rus bakanların katılımıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna’dan Türkiye’ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.

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