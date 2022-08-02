Tahliye edilen Çevik Bir, Bodrum’daki evine geldi

28 Şubat Davası’nda müebbet hapis cezası verilen ve bir yıldır cezaevinde olan 83 yaşındaki emekli orgeneral Çevik Bir, tahliye kararının ardından yakınları ile beraber gece saatlerinde Bodrum’daki evine geldi.

Yaşar ANTER

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce müebbet hapis cezasına çarptırılarak 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan emekli orgeneral Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi.

Çevik Bir'in, avukatı Ümit Kara'nın 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle verdiği dilekçede; Bir'in ileri derecede demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu aktarılmıştı.

Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, hastane raporunda cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığının belirtilmesi üzerine, infazının ertelenmesi gerektiği belirtilmişti.

Başvurular ve sağlık raporları üzerine Çevik Bir'in ev hapsi olmaksızın infazına ara verildi. Bunun üzerine Çevik Bir, eşi Nilgün Bir ve kız kardeşi Güleren Pişmişoğlu'nun refakatiyle Bodrum'daki evine getirildi. Çevik Bir'in zayıfladığı ve yürümekte güçlük çektiği görüldü.

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