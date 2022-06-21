‘Taksici esnafı evine ekmek götüremez hale geldi’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde taksici esnafını ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, her geçen gün artan yakıt fiyatları nedeniyle taksici esnafının evine ekmek götüremediğini söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay Muğla'nın Marmaris ilçesinde taksici esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“TAKSİCİ ESNAFI EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ DURUMA GELDİ”

Her geçen gün artan yakıt fiyatları nedeniyle taksici esnafının zor durumda olduğunu vurgulayan Erbay, şunları söyledi;

*Ülkenin her yerinde isyan var. Tarım üreticisi isyanda, esnaf isyanda, turizmci isyanda evine ekmek götüremiyor. Şimdi de taksici, minibüsçü esnafımız artık dayanamaz hale gelmiş durumda.

*Pandemiden dolayı zaten 2 yıldır çok sıkıntı çeken taksici esnafı, her gün artan mazot fiyatlarından dolayı evine ekmek götüremez, çocuğuna harçlık veremez, ev kirasını ödeyemez duruma geldi.

*Buradan sayın cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz. Yaptığınız yanlış politikalar sonucu taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı artık nefes almak istiyor.

*Evine ekmek götürmek istiyor. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin.

KORNAYLA PROTESTO ETTİLER

Erbay’ın konuşmasının sonunda taksiciler, korna çalarak akaryakıt fiyatlarındaki artışları protesto etti.

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