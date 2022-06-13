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Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki sancak direği yine kırıldı 

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı. Daha önce de kırılan direk 2 ay önce restore edilerek yerine koyulmuştu

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Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki sancak direği yine kırıldı 

Taksim’de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul’un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı’nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu.

Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

2 ay önce yerine takılan sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direk polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildi.

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