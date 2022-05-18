“Alakam yok” diyen Erdoğan’a fotoğraflı yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğrafla yanıt verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki SADAT polemiği sürüyor.

Geçen cuma günü SADAT’ın önüne giden Kemal Kılıçdaroğlu, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın” demişti. Kılıçdaroğlu’na bugün grup toplantısında yanıt veren Erdoğan, şunları söylemişti:

“SADAT’ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT’ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım.”

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