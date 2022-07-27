Tanju Özcan, Bolu’daki zehirlenme olayıyla ilgili konuştu

Bolu'nun Çaydurt Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü toplam 141 kişinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Bolu Çaydurt Yuva köyünde iddialara göre içme suyundan kaynaklanan zehirlenme sonucunda 141 kişi hastanelik olurken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Zehirlenme olayında bazı kesimlerin belediyeyi suçlaması üzerine açıklama yapan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerinin değil Bolu İl Özel İdaresi'nin kusurlu olduğunu söyledi.

“BİZE SORUŞTURMA AÇILIRDI”

Zehirlenme olayında İl Özel İdare yetkililerinin ihmali olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

*Burada İl Özel İdare yetkililerinin açık bir ihmali olduğu net. Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettim.

*Aynı olay bizim su verdiğimiz bir bölgede meydana gelseydi, bu soruşturmalar başlatılmıştı. Belki şu anda beni bu görevden dahi almışlardı.

*Ama Özel İdare olunca, ne vali ne milletvekilleri sesini çıkartıyor. Ölümle sonuçlanan bu olay nedeniyle ne de Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor.

*Ben bu çağrımı yeniliyorum. Bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum. Bu olay kapatılamaz.

“PARANIZ YOKSA BİZ YAPALIM”

Başkan Özcan, Bolu İl Özel İdaresine bağlı 487 köy ile bin 156 mahalle olduğunu ve il genelinde yaklaşık 900 tane su deposu olduğunu belirterek, su depolarının büyük kısmının uzun yıllar önce yapıldığını kaydetti.

Depoların temizliğinin en son ne zaman yapıldığını dahi kimsenin bilmediğini ileri süren

Özcan, yeni depolar yapılması gerektiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

*Özel İdarenin parası yok, belli. Bolu Valimize çağrıda bulunuyorum, İl Genel Meclis Başkanımıza çağrıda bulunuyorum. Sizin zaten depolarınız 30 metreküplük küçük depolar.

*Paranız yoksa bir protokol imzalayalım. Biz Bolu merkezdeki 250 ile 300 depoyu bir yıl içerisinde kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle yapalım. Sıfırdan yapalım.

*Ama ondan sonra siz de bir dezenfeksiyon ekibi, klorlama ekibi, kontrol ekibi, denetim ekibi kurun ve denetleyin. Köylerden sorumlu değiliz ama ben Bolu Belediye Başkanı olarak diyorum ki, köyler de bizim ayrılmaz parçamız. Biz depoları yapmaya hazırız.

Öte yandan belediye ekipleri Çaydurt’ta vatandaşlara içme suyu desteği verildiği belirtildi.

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