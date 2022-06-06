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Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı: Hazırım, inan olsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda seslenerek "Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim" dedi.

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Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı: Hazırım, inan olsun

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Twitter’dan paylaşımda bulunarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Özcan mesajında, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

* “1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol’ demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı…

* Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim…

* Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”

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