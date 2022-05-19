Tanju Özcan’ın ilanı savcılık kararıyla toplatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sığınmacılar için bilboardlara astırdığı “evinize dönün” ilanları savcılık kararıyla toplatıldı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Arapça ve Türkçe yazılı ilanlarla ‘Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize’ çağrısı yapmıştı.

Kentin farklı noktalarındaki bilboardlara asılan ilanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetler inceleyen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bilboardlara asılan afişler ise polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

ÖZCAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili konuşan Özcan, “Savcılık afişleri toplatma kararı vermiş. Böyle bir şey olmaz ki. ‘Sığınmacılar ülkemizde kalsın’ demek suç olmuyor da dönün artık ülkenize, sizinle paylaşacak ekmeğimiz kalmadı demek mi suç oluyor. Ben bu tavrımın arkasındayım” dedi.

“KAFASINDAN UYDURMUŞ”

Özcan, kendisi hakkında Zafer Partisi'ne katılacağına yönelik iddialarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

*Barış Yarkadaş benim geçmişte milletvekili olarak çalıştığım bir arkadaşım. Kafasından uydurmuş. Ümit Özdağ da benim geçmişte milletvekilliği yaptığım, şu anda bir siyasi partinin genel başkanı.

*Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan gelmiş olanlardan değilim. Gençlik kollarından itibaren bu partinin neferiyim. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kovulmadığım sürece herhangi bir partiye gitmem.

*Her partiye saygım var ama benim parti değiştirmek gibi bir düşüncem yok. Bunları da siyasi rant elde etme adına da söylemiyorum.

“YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Öte yandan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Karara ilişkin pişman olmadığını söyleyen Özcan, “Ceza verdiyse idari yargıya taşırız. Ben yaptıklarımın, söylediklerimin suç olduğuna inanmıyorum. Bir Türk milliyetçisi ve vatansever olarak bunları söylemeye devam edeceğim. Yaptıklarımdan ve söylediklerimden pişman değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım” diye konuştu. İHA

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